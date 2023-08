Restarbeiten in den Sommerferien: Wüstenbrunner Straße in Rehau ab Mitte August wieder frei

Seit mittlerweile einem Jahr ist die Stadt dabei, die Wüstenbrunner Straße in Rehau zu sanieren. Ab Mitte des Monats sollt ihr aber wieder freie Fahrt haben. In dieser und der kommenden Woche macht sich die Stadt jetzt an die Reinigungs- und Markierungsarbeiten. Außerdem entsteht bei der LamiKita ein Parkplatz.

Die Sanierung der Wüstenbrunner Straße hätte eigentlich schon Ende Juli fertig werden sollen. Bei den Bauarbeiten hatte es aber einige Probleme geben. Zum Beispiel musste im Januar ein Kabelfehler behoben und eine Gasleitung umverlegt werden.