Rest-Saison terminiert: Bayern zweimal im Top-Spiel

Die Deutsche Fußball Liga hat die noch offenen Spieltage 31 bis 33 der Fußball-Bundesliga zeitgenau terminiert und für Bayern München zwei Top-Spiele angesetzt. Der deutsche Meister tritt am 31. Spieltag am 6. Mai (18.30 Uhr) bei Werder Bremen an, zwei Wochen später geht es zur Prime Time der Bundesliga gegen Pokalsieger RB Leipzig.

Dadurch könnte es zu einem Fernduell um die Meisterschaft kommen. Während Bayern Leipzig am Samstagabend empfängt, spielt Tabellenführer Borussia Dortmund erst einen Tag später am 21. Mai beim FC Augsburg. Aktuell liegt Dortmund einen Punkt vor den Bayern, könnte den Vorsprung mit einem Sieg am 1. April in München aber auf vier Punkte ausbauen und damit schon einen Spieltag vor dem Saisonende den Titel gewinnen.