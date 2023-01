Reserven auffüllen: Blutspende-Termine in dieser Woche

Die Blutreserven werden zwischen den Jahren meistens etwas weniger. Umso wichtiger sei es daher, sie schnellstmöglich wieder aufzufüllen. Mit diesen Worten erinnert der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes an die nächsten Blutspende-Termine. In Hof habt ihr zwischen 14 und 19 Uhr in der Bürgergesellschaft die Möglichkeit, Blut zu spenden. Der nächste Termin ist am Mittwoch (11.1.) von 17 bis 20.30 Uhr im Schützenhaus in Schauenstein. Vorher müsst ihr euch allerdings anmelden. Das geht auf der Internetseite des Blutspendedienstes oder per Telefon.

kostenlose Spenderhotline: 0800 11 949 11