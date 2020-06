Republikaner besorgt über Pläne zum US-Truppenabzug

Washington/Berlin (dpa) – Nach Berichten zu einem möglichen Abzug mehrerer Tausend US-Soldaten aus Deutschland haben republikanische Abgeordnete in den USA ihre Sorge ausgedrückt.

«Wir glauben, dass solche Schritte die nationale Sicherheit der USA erheblich schädigen und die Position Russlands zu unserem Nachteil stärken würden», heißt es in einem Brief an Präsident Donald Trump, den mehr als 20 Republikaner des Militärausschusses im Abgeordnetenhaus unterzeichneten.

Bislang gab es dazu nur Medienberichte, unterdessen ist die Bundesregierung aus den USA über Pläne für einen teilweisen Abzug der in Deutschland stationierten Soldaten in Kenntnis gesetzt worden. «Die Bundesregierung ist darüber informiert worden, dass es in der US-Administration Überlegungen gibt, die Präsenz der US-Streitkräfte in Deutschland zu reduzieren», sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. Sie fügte hinzu: «Eine abschließende Entscheidung gibt es nach unserem Kenntnisstand aber nicht.»

Man glaube zwar, dass Nato-Verbündete wie Deutschland mehr zur gemeinsamen Verteidigung beitragen sollten, doch die Reduzierung der US-Soldaten in Europa könne zu «weiteren Aggressionen» aus Moskau führen, heißt es in dem Brief der Republikaner. Aus Sicht der Abgeordneten würde dies auch logistische Probleme mit sich bringen. Über Deutschland werden Truppen zu amerikanischen Militärstützpunkten in der ganzen Welt verlegt.

Nach Medienberichten will Trump 9500 der rund 34.500 US-Soldaten aus Deutschland abziehen. Eine offizielle Bestätigung aus dem Weißen Haus oder dem Pentagon gibt es nicht. Der republikanische Präsident und der bisherige US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hatten bereits vergangenes Jahr mit einem Abzug gedroht – auch mit Blick auf die deutschen Militärausgaben, die trotz Erhöhung noch weit unter dem Nato-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegen.