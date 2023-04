Repräsentantin des Weißen Goldes: Neue Porzellankönigin gesucht

Früher stand Porzellan hauptsächlich auf dem Tisch oder als schöne Deko in der Vitrine, heute kommen Keramikprodukte auch in der Industrie, zum Beispiel in der Orthopädie oder Zahntechnik zum Einsatz. Eine Repräsentantin des sogenannten Weißen Goldes sucht jetzt der Verein Porzellanstraße mit Sitz in Selb. Was muss die neue Porzellankönigin denn mitbringen?

Die neue Porzellankönigin sollte auf jeden Fall viel Liebe für die Region mitbringen und am besten auch hier aus dem Raum Fichtelgebirge, Tschechien oder der Oberpfalz kommen. Sie sollte über 18 Jahre alt sein und Spaß an Kommunikation und sozialen Netzwerken haben. Wer sich als Vertreterin für das Weiße Gold im In- und Ausland auserkoren fühlt, kann sich bis zum 4. Mai beim Porzellanstraße e.V. bewerben. Eine hochkarätige Jury wählt dann die Kandidatinnen aus, die zum Casting nach Selb dürfen. Um für die einjährige Amtszeit gewappnet zu sein, bekommt ihr auch Schulungen im Porzellanikon in Selb oder im Porzellanmuseum in Mitterteich.