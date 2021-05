Reportage: Graz Genussradtouren

Und was kann man jetzt auf diesen zwölf Genussradtouren alles entdecken? “Wir haben sowohl im Süden, als auch im Norden der Stadt wunderschöne Naturbadeseen, aber auch entzückende kleine Schwimmbäder. Dann haben wir viele kulturelle Highlights die direkt an den Radtouren liegen, wie zum Beispiel den österreichischen Skulpturenpark oder das Freilicht Museum in Stübing. Mich persönlich hat ja ganz besonders begeistert auch die vielen schönen Landschaften. Also, die sind immer sehr, sehr präsent auf diesen Radtouren, also das sind absolut beeindruckende Panoramen”, sagt Heinz Kaltschmied.