Reparaturen am Bankett: Straße zwischen Berg und Rothleiten gesperrt

Jeden Tag rollen viele Laster über die Autobahnen der Region. Aber auch manche Landstraßen beanspruchen sie. Die Verbindungsstraße zwischen Berg und Rothleiten ist zum Beispiel so eine. Der Starkregen im Sommer hat der Straße schließlich noch den Rest gegeben, sodass das Bankett ausgespült ist. In dieser Woche finden deshalb Asphaltierungsarbeiten statt. Die Straße ist in dieser Zeit für den Verkehr voll gesperrt. Eine Umleitung über Marxgrün, Hölle und Issigau ist ausgeschildert. Die Schulbusse können nach Absprache durch die Baustelle fahren.