Reparaturarbeiten nötig: Brunnen am Plauener Altmarkt sprudelt noch nicht

Eigentlich sollte der Springbrunnen am Plauener Altmarkt in den kommenden Tagen wieder sprudeln. Daraus wird aber nichts. Mitarbeiter der Gebäude- und Anlagenverwaltung haben große Lecks am Brunnen festgestellt. Die Reparaturarbeiten sollen in der kommenden Woche beginnen. Damit der König-Albert-Brunnen wieder sprudelt, muss der Tisch abgedichtet werden. Zudem muss das Regenwasser, das über den Altmarkt an den Brunnen heranläuft, abgeleitet werden. Die Arbeiten sollen bis Anfang/Mitte Mai abgeschlossen sein. Der Brunnen ist während der Arbeiten umzäunt. Auch die anderen Brunnen in Plauen werden derzeit gereinigt, instandgesetzt und auf Dichtheit geprüft.