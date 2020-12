Rentnerin orentierungslos: Frau aus Oelsnitz vermisst

Die Polizei in Plauen bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer 76-Jährigen aus dem Vogtland. Die Frau ist sei Freitag-Nacht gegen 02:00 Uhr vermisst und war in einer Tagespflege in Oelsnitz an der Dr.-Fickert-Straße untergebracht. Die Rentnerin ist orientierungslos und könnte sich aus diesem Grund in einer hilflosen Lage befinden. Sie ist vermutlich mit einer hellgrauen Fleecejacke und grünblauen Turnschuhen bekleidet. Die Vermisste ist 1,56 m groß und wiegt etwa 70 kg. Ein Fährtensuchhund konnte ihre Spur bis zur Fabrikstraße verfolgen.

Wer die 76-Jährige gesehen hat und Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Plauen melden.