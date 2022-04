Rentner von eigenem Auto überrollt

Ein 86-Jähriger ist in München von seinem Auto überrollt und verletzt worden. Zuvor war er wegen eines technischen Problems mit seinem Auto in der Ausfahrt einer Tiefgarage stehengeblieben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als er seinen Wagen aus der Ausfahrt schieben wollte, kam ihm eine 19-Jährige zu Hilfe. Der Rentner bat sie, die Handbremse des Autos zu lösen. Weil die Ausfahrt leicht abschüssig war, fing der Wagen daraufhin jedoch an zu rollen und erfasste den 86-Jährigen. Die Feuerwehr musste den Mann unter dem Wagen befreien. Verletzt wurde er von Rettungskräften am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht.