Renaturierung des Selbbach: Fünf neue „Waldsofas“ runden Projekt ab

Die bayerisch-tschechischen Freundschaftswochen finden zwar erst im kommenden Jahr statt. Bis dahin will die Stadt Selb aber noch einige Stellen in der Stadt aufwerten. In den vergangenen Jahren ist zum Beispiel der Selbbach aufwändig renaturiert worden – vor allem um den Tieren und Pflanzen etwas Gutes zu tun, aber auch für die Selber ist viel dabei rausgesprungen. Ein Beispiel ist ein Wasserspielplatz in der Pfaffenleithe in der Nähe des Seniorenheims. Seit kurzem gibt es nun auch fünf neue „Waldsofas“, also fest verankerte Sonnenliegen, an verschiedenen Standorten entlang des Selbbachs. Diese sollen das Bild des renaturierten Selbbachs nun abrunden, so Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch in einer Pressemitteilung.