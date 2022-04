Reliquien und Engelsfigur aus Wallfahrtskirche gestohlen

Wertvolle Reliquien und eine Engelsfigur haben unbekannte Täter aus einer Wallfahrtskirche im Oberpfälzer Landkreis Cham gestohlen. Aus der Seitenkapelle der Kirche in Neukirchen beim Heiligen Blut fehle ein weißes Tuch mit Broschen, in die Knochen von Heiligen eingearbeitet waren, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Offenbar hätten der oder die Diebe einen Glaskasten auf dem Seitenaltar aufgebrochen und die Reliquien herausgenommen, hieß es. Außerdem sei eine Engelsfigur vom Altar gestohlen worden. Den Angaben der Polizei zufolge muss der Diebstahl zwischen Dienstag und Freitag vergangener Woche begangen worden sein. Die Kriminalpolizei Regensburg sucht nach möglichen Zeugen.