Religionsfreiheit: Erzbischof Schick macht sich für das Amt des EU-Sonderbeauftragten stark

Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat sich erneut für das Amt des EU-Sonderbeauftragten für Religionsfreiheit stark gemacht: der Vorsitzende der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz rief in einem Tweet die Menschen dazu auf, sich mit all ihren Möglichkeiten dafür einzusetzen, dass dieses Amt nicht auslaufe. Er habe an alle bayerischen Europa-Abgeordneten und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geschrieben, weil Religionsfreiheit das Wesen des Menschen betreffe und Kern der Menschenrechte sei, so Schick.