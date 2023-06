Relegation zur Fußball-Bayernliga: SpVgg Bayern Hof gewinnt erstes Hinspiel haushoch

Mit einem haushohen 7 zu 0 hat die SpVgg Bayern Hof das Hinspiel in der ersten Runde zur Relegation in der Fußball-Bayernliga gemeistert. Beim FC Fuchsstadt aus der Landesliga Nordwest ließen die Hofer Bayern im Kampf um den Klassenerhalt nichts anbrennen. Damit können sie gestärkt ins Rückspiel am Samstag gehen: Denn, um in die zweite Runde der Relegation zu kommen, müsste der Gegner aus Unterfranken mehr als die sieben gestern geschossenen Tore schießen. Nur die Mannschaft, die nach Hin- und Rückspiel zusammengezählt die meisten Tore hat, kommt weiter.