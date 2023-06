Relegation in der Fußball-Bayernliga: SpVgg Bayern Hof gegen den TSV Großbardorf

Die erste Runde der Relegation hat die SpVgg Bayern Hof schon mal gemeistert. Nach dem 7:0 Sieg im Hinspiel gegen den FC Fuchsstadt, hat den Hofer Bayern am vergangenen Samstag ein Unentschieden gereicht. Am Abend startet dann die zweite Runde. In der muss das Team von Trainer Mikhail Sajaja gegen den TSV Großbardorf ran. In der Saison hat die SpVgg Bayern Hof beide Spiele gegen Großbardorf für sich entschieden. Möglicherweise ein gutes Vorzeichen. Anstoß auf der Grünen Au ist um 18.30 Uhr.