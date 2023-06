Im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bayerliga, steht für die SpVgg Bayern Hof heute das Rückspiel in der ersten Runde der Relegation an: Auf heimischem Rasen geht es erneut gegen den 1. FC Fuchsstadt. Das Hinspiel konnten die Hofer mit 7 zu 0 deutlich für sich entscheiden. Die Chancen auf Runde 2 der Relegation stehen also gut für die Hofer. Los geht es um 16 Uhr.