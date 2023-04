Rekordzahl in 2022: Noch nie so viele Arbeitnehmer krankgemeldet

– sagen die Menschen in Oberfranken… Und trotzdem: Laut Krankenkasse DAK waren im vergangenen Jahr so viele Arbeitnehmer krankgemeldet wie noch nie. 20 Fehltage pro Kopf waren es bei DAK-Versicherten im Schnitt. Im Jahr zuvor waren es trotz Corona-Pandemie nur etwas weniger als die Hälfte. Der Bayreuther Kreisvorsitzende des Ärzteverbandes, Dr. Ingo Rausch, erklärt es so:

Außerdem sei der Anstieg erwartbar gewesen: Durch die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Durch die Digitalisierung sei keine Krankmeldung mehr verloren gegangen.