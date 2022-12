Rekord: Minnesota Vikings siegen nach 0:33-Rückstand

Die Detroit Lions haben in der NFL unerwartet gegen die Minnesota Vikings gewonnen und damit weiter eine Chance auf die Playoffs. Das (…)

Lions gewinnen gegen Vikings – Eagles in Playoffs

Die Kansas City Chiefs haben als erstes Team der NFL-Saison ihre Division gewonnen und damit einen Platz in den Playoffs sicher. Das (…)

Schlussminuten: Brady dreht Spiel mit zwei Touchdown-Pässen

Last-Minute-Siege hatte Tom Brady in seiner Karriere schon viele - so spät wie gegen die New Orleans Saints aber drehte der (…)