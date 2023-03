Rekord-Jahr 2022: Fichtelgebirgstourismus so gut wie seit 20 Jahren nicht

Wegen Corona haben 2020 und 2021 viele Menschen auf große Reisen verzichtet. 2022 ist in Sachen Urlaub aber wieder mehr möglich gewesen. Das sehen wir auch an den Tourismuszahlen fürs Fichtelgebirge, die jetzt da sind. Demnach hat’s im vergangenen Jahr mehr als 360.000 Übernachtungen im Fichtelgebirge gegeben. Das sind so viele, wie seit 20 Jahren nicht mehr. Andreas Munder, Chef der Tourismus & Marketing GmbH Ochsenkopf, erklärt das im Euroherz-Interview so: Zum einen ist die Wintersportsaison am Jahresanfang schon sehr erfolgreich gewesen. Zum anderen haben im vergangenen Jahr mehr Unterkünfte im Fichtelgebirge eröffnet. Außerdem ist die Qualität der bestehenden Betriebe besser, so Andreas Munder.