Rekord-Haushalt im Landkreis Hof steht: 137 Millionen Euro Investition geplant

Diese Bilder sind in der Kommunalpolitik derzeit an der Tagesordnung: Wegen der Corona-Krise kommen nur kleine Ferienausschüsse zusammen. Der des Hofer Kreistags hat jetzt einen Rekord-Haushalt in Höhe von 137,1 Millionen Euro verabschiedet. Der Hofer Landrat Oliver Bär:

© Landkreis Hof

Der Antrag der SPD-Fraktion, die Planungen für die Frankenwaldbrücke in diesem Jahr auszusetzen, hatte also keinen Erfolg. Auch die Kreisumlage – also der Prozentsatz, den die Kommunen an den Landkreis abtreten müssen – bleibt konstant. Alles ist aber davon abhängig, wie sich die Corona-Lage entwickelt, betont Bär.