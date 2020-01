Reizgas in Schule versprüht: Schüler klagen über Reizungen

Ulm (dpa/lby) – In einer Schule in Ulm hat ein Unbekannter Reizgas versprüht. Mehrere Jugendliche atmeten das Gas in der Pause im Foyer der Schule ein, sechs junge Menschen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren klagten über Kratzen im Hals und hatten Hustenanfälle, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Schüler wurden von Rettungskräften untersucht und wieder entlassen. Der Eingangsbereich wurde gelüftet, bis sich das Gas verflüchtigt hatte. Die Polizei fahndet nach dem Vorfall vom Donnerstag nach dem Verursacher.