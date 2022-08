Reitsport-Event in Hof: Springtage finden am Wochenende statt

Wer sich für Reitsport interessiert, der sollte sich dieses Wochenende die Hofer Springtage nicht entgehen lassen. Ausrichter ist der Ländliche Reit- und Fahrverein in Hof. Die Springtage finden auf dem Vereinsgelände der Alten Plauener Straße statt. Ziel der Reiter ist es, so fehlerfrei wie möglich durch den Parcours zu kommen. Es finden unterschiedliche Springprüfungen statt. Morgen und am Sonntag wird zudem der Hofer Nachwuchs Cup ausgetragen. Die Zuschauerplätze sind wettergeschützt und auch für Essen ist gesorgt. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.