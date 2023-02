Reisen 2023: Nie zu spät für Buchungen

Die steigenden Kosten durch Energiekrise und Inflation machen sich auf dem Konto deutlich bemerkbar, halten die Menschen aber nicht vom Reisen ab. Gerade nach den Corona-Jahren merke man die Reisefreudigkeit, sagt Maximilian Otto-Wolf. Er ist Regionalleiter des DER Reisebüro Otto in Hof. Was die Buchungen angeht, sei das Jahr gut angelaufen. Einige Reiseziele seien besonders in den Ferien schon nahezu ausgebucht. Das heißt aber nicht, dass jetzt nichts mehr möglich ist:

Maximilian Otto-Wolf weist aber darauf hin, dass die Kunden bei den Buchungen zum Teil flexibel sein müssen. Einige Flüge und Hotels könnten im Wunsch-Zeitraum nicht mehr verfügbar sein. Sehr beliebte Reiseziel sind auch in diesem Jahr Griechenland, das spanische Festland und Mallorca. Aber auch Thailand ist begehrt, zudem steigt die Nachfrage nach Reisen in die USA oder nach Kanada wieder.