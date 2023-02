Reisemesse Free ab Mittwoch in München

Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse Free startet am Aschermittwoch in München. Bis Sonntag zeigen über 850 Aussteller in sechs Hallen des Messegeländes Highlights aus den Bereichen Reisen, Camping, Outdoor, Wassersport, Fitness und Fahrrad. Besucher erhalten nicht nur einen Marktüberblick, sie können Reisen auch direkt buchen und Produkte vor Ort testen und gleich kaufen. Zudem ist ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Bühnenshows und Vorträgen geplant.

Eröffnet wird die Free am Mittwochvormittag von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und der kroatischen Tourismus- und Sportministerin Nikolina Brnjac. Kroatien ist dieses Jahr Partnerland der Free. Parallel zur Freizeitmesse findet von Freitag bis Sonntag die Internationale Motorrad-Ausstellung Imot statt. Das Ticket der Free gilt auch für den Besuch der Imot.