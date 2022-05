Bei einem Unfall zwischen einem Reisebus und einem Auto sind in Unterfranken nach ersten Erkenntnissen 43 Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Die Bundesstraße 469 sei bei Laudenbach (Landkreis Miltenberg) in beide Richtungen gesperrt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei seien mit vielen Kräften vor Ort. Zur Unfallursache gab es zunächst keine Erkenntnisse. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar.