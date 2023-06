Reisebus im Berchtesgadener Land vollständig ausgebrannt

Ein Reisebus mit einer taiwanesischen Reisegruppe hat am Dienstag im Berchtesgadener Land Feuer gefangen. Das Fahrzeug sei am späten Nachmittag vollständig ausgebrannt, es sei niemand verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Berchtesgaden am Abend mit.

Zuvor war der Reisebus auf der B20 nach Bad Reichenhall unterwegs, als die Insassen des tschechischen Reisebusses laut Polizei gegen 17.20 Uhr bei Bischofswiesen Rauch an dem Fahrzeug feststellen. Sie stiegen demnach rechtzeitig aus, kurz darauf stand der Bus in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Reisegruppe wurde in einem Hotel untergebracht, wie der Polizeisprecher sagte. Der Verkehr an der B20 wurde zeitweise umgeleitet, am Abend war die Straße wieder frei.