Reisebuchungen 2023: Jahr ist gut angelaufen

Zum 1. März fallen weitere Masken- und Testpflichten weg. Das heißt, Corona spielt im Alltag immer weniger eine Rolle. Das zeigt sich auch in den Reisebüros. Die Menschen haben in den ersten beiden Monaten des Jahres schon fleißig ihren Urlaub gebucht. Maximilian Otto-Wolf, Regionalleiter des DER Reisebüro Otto in Hof:

Eine besonders beliebte Reisezeit sind laut Maximilian Otto-Wolf die Pfingstferien. Das liege daran, dass dann noch so viele andere Bundesländer und andere europäische Staaten Urlaub haben. An Ostern ist es in den Mittelmeerregionen dagegen oftmals noch zu kalt. Wer in den Sommerferien wegfahren will, muss allerdings jetzt schon flexibel sein. Da sind viele Flüge und Hotels schon nahezu ausgebucht.