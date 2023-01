Reise nach New York: Hofer Chor tritt in berühmten Konzerthaus auf

Für die Mitglieder der Michaeliskantorei und des Schulchors des Jean-Paul-Gymnasiums in Hof geht heute (MO) wohl ein Traum in Erfüllung. Rund 40 Sängerinnen und Sänger aus Hof treten in der Carnegie Hall in New York auf. Das Konzerthaus gehört zu den berühmtesten der Welt. Medienberichten zufolge war eine Konzertagentur aus den USA über das Internet auf die Hofer Michaeliskantorei aufmerksam geworden. Schon 2021 hätten die Sänger zu einem internationalen Chor-Workshop nach New York kommen sollen. Wegen der Pandemie hat sich das Projekt aber auf Januar 2023 verschoben.