Reinigungskräfte im Hofer Land: IG Bau fordert höhere Löhne

Fenster putzen, Böden wischen, Müll wegräumen. Nur drei Aufgaben, die Reinigungskräfte jeden Tag leisten. Die IG Bau Oberfranken fordert jetzt mehr Geld für Reinigungskräfte. Konkret möchte die Gewerkschaft einen Inflationsausgleich durchsetzen. Das Statistische Bundesamt rechnet im Oktober mit einer Inflationsrate von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Im Hofer Land gibt es insgesamt 19 Gebäudereinigungs-Betriebe. Rund 1050 Menschen sind in Stadt und Landkreis Hof in der Reinigungsbranche beschäftigt, so die Zahlen der Arbeitsagentur.