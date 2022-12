Reimer über Bundestrainer: «Sulzer wäre interessant»

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist einen Tag nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar wieder (…)

Nationalmannschaft zurück in Deutschland

Ex-Nationalspieler Horst Hrubesch vermisst bei DFB-Star Serge Gnabry die Gier auf Tore. «Wenn ich dessen Möglichkeiten in (…)

Das Viertelfinale der Eishockey-Champions-League findet ohne deutsche Clubs statt. Nach Wolfsburg und Straubing schied am Mittwochabend (…)

Auch EHC München in Eishockey-Champions-League ausgeschieden

Fußball-Nationalspielerin Lea Schüller hätte sich in der Debatte um die «One Love»-Kapitänsbinde eine (…)

Vierte WM: Neuer vor Torwartrekord – Müllers knifflige Rolle

2010 ging ihre gemeinsame WM-Geschichte in Südafrika los. 2014 wurden sie in Brasilien Weltmeister. In Katar aber starten Kapitän Neuer (…)