Reifenwechsel: Tipps vom ADAC

Jetzt nach Ostern ist in den Autowerkstätten und Reifendiensten Hochbetrieb. Der Wechsel von Winter- auf Sommerreifen steht bei den Autofahrern in der Region an.

Dabei sollten wir auf die Profiltiefe achten. Hat die nur 1.6 Millimeter oder weniger ist auf jeden Fall ein Austausch der Reifen nötig. Der ADAC empfiehlt hier sogar 3 Millimeter. Stecken wir zum Beispiel eine 1 Euromünze ins Profil, sollte der Rand nicht sichtbar sein. Auch das Alter des Reifens sollte kontrolliert werden. Nach acht Jahren rät der ADAC zu einem Wechsel.