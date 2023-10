Reifenplatzer: Lkw kommt bei Selbitz von Fahrbahn ab und verliert Diesel

Ein Lkw hat am späten Abend bei Selbitz im Landkreis Hof rund 200 Meter Leitplanke niedergewalzt und bei dem Unfall mehrere hundert Liter Diesel verloren. Der Fahrer ist in der Spange zwischen der A9 und der A72 bei Hof wegen eines Reifenplatzers in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw ist schließlich neben der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen ist der Fahrer bei dem Unfall unverletzt geblieben. Die Feuerwehr war im Einsatz, um den verlorenen Treibstoff abzupumpen. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.