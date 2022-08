Reifen fliegt quer über Autobahn und trifft Autos

Ein Autoreifen ist auf der A8 in Schwaben quer durch die Luft geflogen und auf zwei Fahrzeuge gefallen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde dabei niemand schwer verletzt. Der Reifen hatte sich in der Nacht auf Mittwoch bei Adelzhausen (Landkreis Aichach-Friedberg) von einem Kleintransporter gelöst.

Der 38-jährige Fahrer des Unfallwagens war auf der A8 Richtung München unterwegs und konnte sicher auf dem Standstreifen halten. Das Rad schlug jedoch in die Windschutzscheibe eines dahinter fahrenden Autos ein, prallte ab, flog auf die Gegenfahrbahn und landete dort auf der Motorhaube eines anderen Fahrzeugs. Einer der Fahrer wurde leicht verletzt. Laut Polizei entstand ein Schaden von mehr als 16.000 Euro.