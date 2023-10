Reife Apfel- oder Pflaumenbäume: Kostenlose Obsternte in Plauen möglich

Wer einen Apfel- oder Pflaumenbaum im Garten stehen hat, der kann sich mittlerweile schon an die Ernte machen. Auch auf den Streuobstwiesen der Stadt Plauen hängen die Bäume voll. Teilweise drohen einige Äste wegen des Gewichts sogar abzubrechen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Deswegen sagt die Stadt: Jeder kann vorbeikommen und das reife Obst ernten. Das ist auch komplett kostenlos. Die Stadt bittet lediglich darum, nur haushaltsübliche Mengen abzunehmen und sorgsam mit den Bäumen umzugehen. Einen Überblick darüber, wo ihr in Plauen überall Obst ernten könnt, gibt’s hier.

(Symbolbild)