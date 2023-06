Reichsbürgerszene in Oberfranken: Widerstand bei Festnahme

Nach Fund von NS-Devotionalien in Auerbach: Das ist Stand der Ermittlungen

Update SEK-Einsatz in Weißdorf: 70-Jähriger greift Polizisten an

Viel Aufregung in Weißdorf am vergangenen Samstag – dort hat es einen SEK-Einsatz wegen einer sogenannten Bedrohungslage in einem (…)