Reichsbürger-Razzia: Oberfranken als Ausgangspunkt der Ermittlungen?

Die Ermittlungen gegen die Reichsbürger-Gruppierung, gegen die die Bundesanwaltschaft vergangene Woche eine große Anti-Terror-Razzia durchgeführt hat, soll ihren Ausgangspunkt vor allem in Oberfranken gehabt haben. Das berichtet der Spiegel.

Es geht vor allem um den ehemaligen Fallschirmjäger Peter W., der eine Survivalschule bei Pottenstein betrieben hatte, nach Fichtelberg umgezogen ist und einer der festgenommenen Reichsbürger sein soll.

Laut Spiegel seien nach einer ersten Festnahme des ehemaligen Soldaten im April in Zusammenhang mit den Plänen, den Bundesgesundheitsminister zu entführen, Gespräche Peter W.s abgefangen worden. In diesen Gesprächen soll es um den Sturm des Reichstagsgebäudes und um die Festnahme von Abgeordneten gegangen sein. Heute geht es bei einer Sondersitzung im Bundestag um die Ermittlungen und darum, ob es innerhalb der Reichsbürger-Szene eine terroristische Vereinigung gibt.

Der Kopf des mutmaßlichen Umsturz-Versuchs, Heinrich XIII. Prinz Reuß, hat in Bad Lobenstein ein Jagdschloss. Dort gab es vergangene Woche auch eine Razzia.