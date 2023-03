Bundesweit lässt die Bundesanwaltschaft Objekte in der «Reichsbürger»-Szene durchsuchen. Der Einsatz steht im Zusammenhang mit der (…)

Bei neuen Durchsuchungen im «Reichsbürger»-Milieu hat es auch Aktionen in Bayern gegeben. Nach dpa-Informationen vom (…)

Durchsuchungen im «Reichsbürger»-Milieu auch in Bayern

Seit dem Morgen laufen Durchsuchungen bei «Reichsbürgern» in mehreren Bundesländern. In Reutlingen wurde auf einen Polizisten (…)

Fahndungsaktion gegen Geldautomatensprenger

Nah an der Autobahn, kurze Wege ins Ausland - an solchen Orten werden häufig Geldautomaten gesprengt. Nun hat die Polizei in sieben (…)