Reichenbach: Schon wieder falsche Polizisten im Vogtland unterwegs

Erst gestern haben wir bei Radio Euroherz über zwei Fälle berichtet, bei denen Unbekannte sich am Donnerstag als falsche Polizisten ausgegeben haben. Bei einem Fall in Treuen haben die Betrüger aus einer Wohnung 4.000 Euro Bargeld mitgehen lassen. Heute berichtet die Polizeidirektion Zwickau erneut über diese Masche. Gestern Vormittag haben zwei unbekannte Männer an einer Wohnungstür in Reichenbach geklingelt. Die Unbekannten haben die Wohnung des 91-Jährigen betreten und laut Polizei 700 Euro geklaut.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche: Lasst keine fremden Personen in eure Wohnung. Benutzt wenn möglich einen Türspion oder eine Kamera, um zu schauen, wer sich vor Ihrer Haustür befindet. Ruft im Zweifelsfall die Polizei.