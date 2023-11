Reichenbach: 6,8 Millionen Euro für Lebenshilfe-Werkstatt

In der Werkstatt der Lebenshilfe in Reichenbach im Vogtland können Menschen mit Behinderung zum Beispiel in der Küche, der Tischlerei oder in der Elektromontage arbeiten. Insgesamt 277 Menschen sind dort aktuell beschäftigt. Die Lebenshilfe in Reichenbach setzt sich schon seit 2017 für einen Neubau der Hauptwerkstatt ein. Der soll den Mitarbeitern eine zeitgemäße Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen. Mithilfe von Fördermitteln des Vogtlandkreises, der Bundesagentur für Arbeit und des Freistaats Sachsen kann es nun an die Umsetzung gehen. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping überreicht am Mittag (12 Uhr) offiziell den Förderbescheid in Höhe von 6,8 Millionen Euro an den Geschäftsführer der Lebenshilfe Reichenbach.