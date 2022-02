Rehm will Aufstiegskandidaten Bremen «Paroli bieten»

Ingolstadt (dpa/lby) – Der Tabellenletzte FC Ingolstadt zeigt sich vor der Riesenaufgabe gegen den Aufstiegskandidaten Werder Bremen selbstbewusst. «Das Gute ist, dass jede Serie irgendwann zu Ende geht», sagte Trainer Rüdiger Rehm vor dem Auswärtsspiel gegen den Tabellenzweiten in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.30 Uhr/Sky) in Bremen. Seine Mannschaft werde versuchen, Bremens imposante Siegesserie (sieben Siege) «kaputt zu machen und Paroli zu bieten».

«Wir wissen, dass wir es können. Wir wissen aber auch, dass ein großes Kaliber auf uns zukommt». Man fahre aber nicht nach Bremen, um einen Besuch abzustatten, sondern «um ihnen weh zu tun». «Das ist ein tolles Stadion und ein toller Gegner. Es ist alles im Grunde genommen vorbereitet, um wirklich auch alles abzurufen», sagte der 43 Jahre alte Trainer. Von seinem Team erwarte er, dass sie das Spiel mit «Mut und Überzeugung» angehen. Ziel müsse es sein, den Bremern den Spaß am Fußballspielen zu vermiesen.

