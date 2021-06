Rehkitz schwer verletzt: Polizei sucht Hundehalter in Bärnau

Mai und Juni sind die Monate, in denen Rehe ihre Jungen auf die Welt bringen – kein Wunder also, dass gerade jetzt Vorsicht auf den Feldern geboten ist und in der Region zahlreiche Kitzrettungsaktionen stattfinden.

Aber auch freilaufende Hunde sind ein Risiko für die Rehkitze. In Bärnau im Landkreis Tirschenreuth hat ein Jagdpächter jetzt ein schwer verletztes Rehkitz mit frischen Bissspuren vorgefunden. Diese stammen allen Anschein nach von einem Hund. Der Jagdpächter musste das Rehkitz von seinem Leiden erlösen. Die Tirschenreuther Polizei sucht den Hundehalter. Der Hund hat das kleine Reh offenbar gestern zwischen 10 und 13 Uhr im Bereich des Grenzlandturms verletzt. Die Polizei weist daraufhin, dass sich Hundehalter strafbar machen, wenn ihre Tiere im Wald Rehen nachjagen, sie verletzen oder sogar töten.