Über 200 Jahre hält Rehau jetzt schon seine Wiesenfesttradition aufrecht. Das feiert die Stadt in diesem Jahr fünf Tage lang. Bürgermeister Michael Abraham:

Zwei Festzüge soll es in diesem Jahr geben. Auch ein Feuerwerk ist geplant. Am Abend treffen sich die Festwirte mit dem Bürgermeister bereits zu einem kleinen Richtfest am Festplatz. Das Wiesenfest in Rehau geht vom 30. Juni bis zum 4. Juli. Radio Euroherz ist als offizielles Wiesenfestradio dabei.