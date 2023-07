Vier Tage lang habt ihr in Rehau euer Wiesenfest gefeiert. Am Abend ging es zu Ende mit einem großen Feuerwerk. Zum ersten Mal haben in diesem Jahr die Fränkischen Volksfestwirte das Rehauer Wiesenfest durchgeführt. Björn Pausch von den Festwirten zieht eine zufriedene Bilanz:

Ob die Volksfestwirte auch in zwei Jahren wieder beim Rehauer Wiesenfest am Start sind, haben sie offengelassen. Sie wollen sich jetzt erstmal auf ihr anderes großes Projekt, die Wertschaft am Untreusee, konzentrieren.