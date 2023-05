Die fränkischen Volksfestwirte kennen wir ja vom Hofer Volksfest und von ihrer Gaststätte „Die Wertschaft“ am Untreusee. In diesem Jahr richten sie außerdem das Wiesenfest in Rehau aus. Bürgermeister Michael Abraham:

Was genau die fränkischen Volksfestwirte auf dem Wiesenfest vorhaben wollen sie heute (14 Uhr) im Rehauer Rathaus vorstellen. Dabei soll’s auch um den aktuellen Stand der Planungen gehen. Das Wiesenfest in Rehau findet heuer vom 30. Juni bis zum 04. Juli statt.

Foto: Archiv