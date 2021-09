Rehauer Steinleite: Spielplatz und Pavillon kommen weg

Die Steinleite in Rehau ist ein idyllischer Ort, von wo es direkt in den Wald geht. Ein perfekter Ort für einen Spielplatz – hat sich die Stadt vor einigen Jahren gedacht. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass dort statt Familien mit Kindern eher Feierwütige hinkommen, die ihren Müll hinterlassen oder randalieren. Den Aufwand für die Beseitigung der Schäden will die Stadt nicht mehr erbringen. Der Stadtrat hat deshalb beschlossen den Spielplatz und auch den in die Jahre gekommenen Pavillon an der Steinleite abzubauen.

Außerdem hat sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung über eine Photovoltaikanlage, die im Ortsteil Heinersberg an der A93 entstehen soll, informiert. Sie könnte künftig 2500 Haushalte mit Strom versorgen. Ein Beschluss dazu soll in einer der nächsten Sitzungen fallen.