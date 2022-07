Rehauer Stadtfest: Vielfältiges Programm auf dem Maxplatz

Vier Jahre mussten die Rehauerinnen und Rehauer auf ihr Stadtfest verzichten. In diesem Jahr kann das Fest aber wieder auf dem Maxplatz in Rehau stattfinden. Los geht es heute um 10 Uhr. Laut Bürgermeister Michael Abraham können sich die Besucher heuer auf einige Neuerungen einstellen:

Neben Wasserballspielen und Kletteraktionen hat die Firma Lamilux zum Beispiel auch eine Kindereisenbahn organisiert. Am Abend steht eine große Bühnenshow mit den Hits der schwedischen Band ABBA auf dem Programm. Damit nach der Veranstaltung auch alle sicher nach Hause kommen, werden die Zeiten des Hofer Landbusses angepasst. Bis 1 Uhr in der Nacht fährt der Landbus neben Rehau auch die Nachbargemeinden Regnitzlosau und Döhlau an.