Rehauer Stadtfest: Heute im kleinen Rahmen

Die Rehauer wollen es nicht einfach so hinnehmen. Eigentlich hätte die Stadt Rehau in diesem Jahr 30 Jahre Stadtfest gefeiert. Wegen Corona geht das aber nicht. Deshalb fällt der Wochenmarkt heute größer aus, um so ein bisschen Stadtfest-Feeling aufkommen zu lassen, schreibt die Stadt auf ihrer Facebook-Seite. Die Kids können kostenlos mit der Kindereisenbahn fahren, ein Clown schaut vorbei und über Zuckerwatte dürfen sich die Kleinen auch freuen. Die Stadt weist in diesem Zuge aber auch darauf hin, dass jeder die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten muss.