Rehauer Fabrikstraße: Neues Wohnquartier geplant

Die Fabrikstraße in Rehau zeichnet sich dadurch aus, dass sie besonders zentral mitten in der Stadt liegt. Von dort aus geht es fußläufig zur Schule, in die Kita, zum Einkaufen oder zum Bahnhof. Eine perfekte Wohngegend also. Die Stadt will dort nun ein neues Wohnquartier mit 73 neuen Wohnungen errichten lassen. Der Investor hat im Rehauer Bausenat nun das Projekt vorgestellt:

So Bürgermeister Michael Abraham. Die Wohnungen sind gefördert und können einkommensorientiert vermietet werden. Baubeginn soll im kommenden Jahr sein, die Einweihung ist für 2026 geplant.