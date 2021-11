Seit fast einem halbem Jahr ist nicht nur in Hof ein autonomes Shuttle unterwegs, sondern auch in Rehau. Das Shuttle der Rehau AG wurde zunächst nur für den Werksverkehr des Unternehmens genutzt. Heute geht ein weiteres Fahrzeug für den Transport von Personen in der Stadt in Betrieb. Im Laufe des Tages können die Bürger das Shuttle in Rehau ausprobieren. Unter anderem soll das Fahrzeug erstmals einen Bahnübergang überqueren.