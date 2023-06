Rehau: Wiesenfest startet am Abend

Festzüge, Fahrgeschäfte und Live-Musik – am Abend startet in Rehau das traditionelle Wiesenfest. Radio Euroherz ist als offizielles Wiesenfestradio dabei. Der Bieranstich ist am Samstagabend gegen 19 Uhr 45 geplant. Außerdem soll es heuer wieder ein Feuerwerk geben.

Damit alle vom Wiesenfest sicher nachhause kommen, fahren heute und morgen Shuttlebusse. Die bringen euch bis zum Hofer Bahnhof und zur Freiheitshalle. Auch der Hofer LandBus ist das gesamte Wiesenfest über länger unterwegs, und zwar bis 01 Uhr 30.